Verkehr

Fahrer stirbt bei Lastwagen-Karambolage

Ein Lastwagenfahrer hat auf der A1 am Ahlhorner Dreieck mit seinem Sattelzug drei weitere Lkw zusammengeschoben und ist bei dem Unfall gestorben. Der 58-Jährige war am Montagnachmittag vermutlich ungebremst in ein Stauende gekracht, wie die Polizei mitteilte.