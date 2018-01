Unfälle

Fahrer prallt mit Auto vor Baum und stirbt an Unfallstelle

Ein 76 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochvormittag im Landkreis Nienburg tödlich verunglückt. Der Mann sei nahe der Gemeinde Warmsen in einer Linkskurve plötzlich von der Straße abgekommen und vor einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.