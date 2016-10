Unfälle

Fahrer bei Unfall aus Auto geschleudert und schwer verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) am Samstagabend schwer verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und wurde aus dem Wagen geschleudert, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte.