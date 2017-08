Blaulicht und LED-Laufschrift «Unfall» an einem Polizeifahrzeug. © Holger Hollemann/Archiv

Unfälle

Fahranfänger will plötzlich wenden: Schwerer Unfall

Ein Fahranfänger hat im Kreis Verden einen schweren Unfall verursacht, weil er urplötzlich zum Wenden ansetzte und dabei ein Auto hinter sich übersah. Wie die Polizei in Verden am Sonntag mitteilte, wurden bei dem Crash am Samstagabend drei junge Menschen in seinem Wagen schwer verletzt.