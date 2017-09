Ein Polizeibeamter mit Polizeikelle. © Bodo Marks/Archiv

Verkehr

Fahranfänger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Zivilstreife

Ausgerechnet mit einer Zivilstreife hat sich im Emsland ein 18 Jahre alter Fahranfänger eine Verfolgungsfahrt geliefert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollten die Beamten den jungen Mann an einem Kreisverkehr in Sögel kontrollieren, weil er nicht angeschnallt war.