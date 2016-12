Marihuana-Tütchen. © Ingo Wagner/Archiv

Fahnder stellen Rauschgift sicher und verhaften zwei Männer

Rauschgiftfahnder haben in Hannover und Stendal in Sachsen-Anhalt mehr als zehn Kilo Marihuana im Verkaufwert von etwa 70 000 Euro sichergestellt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde gegen zwei Männer im Alter von 33 und 52 Jahren Haftbefehl erlassen.