Mit Marihuana gefüllte Plastiktüten liegen in einer Autowerkstatt. © LKA Hannover/Archiv

Kriminalität

Fahnder finden eine halbe Tonne Marihuana in Hannover

Eine halbe Tonne Marihuana haben Fahnder in einer Autowerkstatt in Hannover entdeckt. Fünf Verdächtige im Alter von 33 bis 40 Jahren wurden festgenommen, wie das Landeskriminalamt und das Zollfahndungsamt am Mittwoch mitteilten.