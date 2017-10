Die Elb-Fähre "Anne-Marie" aus Cuxhaven. © Carsten Rehder/Archiv

Verkehr

Fährlinie Cuxhaven-Brunsbüttel vorerst wieder stillgelegt

Wenige Monate nach der Wiederaufnahme der Elb-Fährverbindung Cuxhaven-Brunsbüttel ist der Pendelverkehr vorerst wieder eingestellt worden. Das Fährschiff "Anne-Marie" liege derzeit in Brunsbüttel am Anleger zur Reparatur, teilte die Elb-Link Fährgesellschaft am Mittwoch zur Begründung mit.