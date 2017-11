Parteien

Fachgruppen beginnen mit Vorbereitung der großen Koalition

In den Vorbereitungen für eine große Koalition in Niedersachsen haben am Freitag mehrere Fachgruppen ihre Arbeit aufgenommen. "Wir werden uns heute, am Samstag und Montag treffen", sagte der Landtagsabgeordnete Marcus Bosse (SPD) aus der Gruppe Umwelt am Freitag.