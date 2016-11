Landtag

Die niedersächsische FDP will den Förderschulen Lernen einen Bestandsschutz bis 2027 einräumen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf brachten die Liberalen am Dienstag im Landtag ein.

Hannover. "Es ist unstrittig: Die Inklusion braucht mehr Zeit", sagte der bildungspolitische Sprecher der FDP, Björn Försterling. Ziel des Entwurfs sei es, die Wahlfreiheit für Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf zu erhalten, bis die allgemeinen Schulen ausreichend ausgestattet seien.

Das Prinzip der Inklusion gilt in Niedersachsen seit 2013. Mittlerweile lernen in den Jahrgängen eins bis acht Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam. Die Förderschulen Lernen sollen in den kommenden Jahren auslaufen. Aus der Sicht der FDP ist das verfrüht. Für das laufende Jahr fehlten nach Angaben des Kultusministeriums 360 Sonderpädagogen an Regelschulen, sagte Försterling: "Die Lehrkräfte in den Grundschulen und weiterführenden Schulen fühlen sich oft allein gelassen."

dpa