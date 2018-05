Frauen gewinnen in den Netzwerken radikaler Islamisten in Niedersachsen nach Einschätzung des Verfassungsschutzes zunehmend an Bedeutung. Deshalb nehme die Präventionsarbeit nun insbesondere salafistische Frauen in den Fokus, sagte Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger am Dienstag in Hannover.