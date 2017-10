Wahlen

FDP-Vize Bode: Für Jamaika fehlt mir die Fantasie

Der stellvertretende FDP-Landesvorsitzende Jörg Bode hat sich skeptisch zu den Chancen einer Jamaika-Koalition in Niedersachsen geäußert. "Zu Jamaika fehlt mir und auch anderen die Fantasie", sagte Bode am Sonntag in Hannover.