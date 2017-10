Der Spitzenkandidat der FDP, Stefan Birkner. © Silas Stein

Wahlen

FDP-Spitzenkandidat Birkner hat gewählt

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen hat am Sonntagvormittag der FDP-Landesvorsitzende Stefan Birkner seine Stimme abgegeben. Zusammen mit seiner Frau Doris kam er gut gelaunt per Fahrrad zur Wahlurne.