FDP-Politiker Döring wirbt für Ampel-Bündnis

Der frühere FDP-Generalsekretär Patrick Döring findet Ampel-Bündnisse nicht grundsätzlich schlecht. "Wir haben bisher keine schlechten Erfahrungen mit einem Ampel-Bündnis gemacht", sagte der Vorsitzende des FDP-Stadtverbands Hannover der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Donnerstag).

Hannover. Eine solche Zusammenarbeit gebe es schließlich schon im Rat der Landeshauptstadt.

Döring schrieb allerdings später bei Twitter: "Ein kommunales Bündnis ist keine Blaupause fürs Land!" Er könne die Ablehnung eines Ampel-Bündnisses durch den FDP-Landeschef gut nachvollziehen: "@Stefan_Birkner hat gute Gründe, die ich teile", twitterte Döring.

Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner hatte am Mittwoch erneut bekräftigt, dass er ein Bündnis aus SPD, Grünen und FDP ablehnt. Dennoch nahm er die Einladung von SPD-Chef Weil zum Gespräch an - will aber nicht in Gespräche über eine Ampel eintreten. "Wie vor und nach der Wahl geäußert, lehnen die Freien Demokraten den Eintritt in eine Ampel-Koalition ab", ließ Birkner mitteilen.

Zuvor hatten auch Unternehmer aus Niedersachsen an die FDP appelliert, sich Gesprächen über eine Ampel-Koalition nicht zu verweigern. Am wahrscheinlichsten gilt derzeit die Bildung einer Koalition aus SPD und CDU.

Die SPD hatte sich bei der Wahl am Sonntag auf 36,9 Prozent verbessert, gut vier Punkte mehr als 2013. Die CDU kam nur noch auf 33,6 Prozent, das waren rund zweieinhalb Punkte weniger und das schlechteste Ergebnis seit fast 60 Jahren. Die Grünen rutschten um fünf Punkte ab auf 8,7 Prozent. Die FDP landete bei 7,5 Prozent, das war ein Minus von 2,4 Punkten.

