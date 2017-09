FDP-Chef offen für Gespräche über Jamaika im Bund

Stefan Birkner, Landesvorsitzender der FDP in Niedersachsen. © Holger Hollemann/Archiv

Wahlen

Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner ist offen für Gespräche mit Union und FDP über eine Koalition auf Bundesebene. "Der Ball liegt jetzt bei der Union", sagte Birkner am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Hannover. "Wenn solche Gespräche initiiert werden würden, meine ich, dass man sich zumindest einer Sondierung nicht verweigern kann." Es gebe aber "kein Regieren um jeden Preis". In Niedersachsen wird in drei Wochen ein neuer Landtag gewählt. Dort hält Birkner eine Jamaika-Koalition für unwahrscheinlich: "Ich sehe da keinen Raum." Die inhaltlichen Differenzen in Niedersachsen seien zu groß. Eine Koalition mit Grünen und SPD schließt Birkner aus.

dpa