Explosionsgefahr nach Brand in Silo. © Patrick Seeger/Archiv

Brände

Explosionsgefahr und Kanalsperrung nach Brand in Silo

Ein Schwelbrand in einem Futtermittelsilo hat am Donnerstag in Bramsche (Kreis Osnabrück) zeitweise zur Sperrung des Mittellandkanals geführt. Vorübergehend habe auch die Gefahr einer Staubexplosion gedroht, sagte ein Feuerwehrsprecher in Bramsche.