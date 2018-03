Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/Archiv

Notfälle

Explosion in Mehrfamilienhaus: 34-Jähriger schwer verletzt

Bei einer Explosion in einer Wolfsburger Wohnung ist ein 34-Jähriger schwer verletzt worden. In der Wohnung wurde ein Bioethanol-Ofen betrieben, die Ursache für die Verpuffung eines Gas-Luft-Gemisches am Donnerstagabend war aber noch unklar, wie die Polizei mitteilte.