Unfälle

Explosion auf Motorboot: Wasserschutzpolizei sucht Ursache

Nach der Explosion auf einem Motorboot im Hafen von Leer suchen die Ermittler nach der Ursache. Es gebe noch keine Anhaltspunkte, warum das Boot am Samstag explodierte, sagte ein Sprecher der zuständigen Wasserschutzpolizei in Emden am Montag.