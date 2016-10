Notfälle

Explodierender Kamin verletzt drei Menschen

Durch einen explodierenden Kamin sind bei einer Feier auf einer Reitanlage in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) drei Menschen verletzt worden. Um den Partyraum für rund 25 Gäste zu heizen, war am Mittwochabend der Kamin angezündet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.