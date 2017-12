Experten untersuchen abgestürztes Kleinflugzeug

Notfälle

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs bei Hameln, bei dem der Pilot ums Leben gekommen ist, untersuchen Experten die Unglücksursache. "Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind vor Ort und haben die Ermittlungen übernommen", sagte Polizeisprecher Benjamin Schönewald am Sonntag.

Hameln. Der 78 Jahre alte Pilot war am Freitag um 12.15 Uhr in Osnabrück-Atterheide gestartet und wurde etwa eine Stunde später in Braunschweig erwartet - dort aber kam er nicht an. Kurz vor 13 Uhr brach der Funkkontakt zum Piloten ab, und das Flugzeug verschwand vom Radar.

Kurz darauf startete eine umfangreiche Suchaktion von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei, allein am Samstag waren rund 400 Einsatzkräfte im Einsatz. Auch mehrere Hubschrauber und Suchhunde waren beteiligt. Ein Jagdpächter entdeckte das Wrack am Samstag in einem Waldgebiet am Höhenzug Ithkopf bei Coppenbrügge - rund 20 Kilometer vom vermuteten Absturzort entfernt.

dpa