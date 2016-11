Tiere

Um die vom Aussterben bedrohte Zwerggans zu retten, fordern Experten vom Land Niedersachsen Tierschutzmaßnahmen. Niedersachsen sei ein wichtiges Durchzugs- und Zwischenrastgebiet für die Zwerggans, sagte am Samstag der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) Niedersachsen, Holger Buschmann, in Oldenburg.

Oldenburg. In Niedersachsen gebe es wahrscheinlich nicht mehr als 60 bis 70 Tiere dieser Gänseart.

"Um die kleine Population zu erhalten, muss Niedersachsen seiner Verantwortung stärker gerecht werden und Maßnahmen zum Schutz der Habitate und Flugrouten ergreifen", erklärte Buschmann bei einer Tagung zum Zwerggans-Schutz. Mehr als 50 Experten aus Schweden, den Niederlanden und Deutschland diskutierten über die seltene Gänseart.

Noch vor 60 Jahren brüteten die Tiere in Schweden, Norwegen, Finnland und auf der nordrussischen Kola-Halbinsel. In den 90er Jahren war die Zwerggans bis auf eine kleine Restpopulation in Schweden und Nordnorwegen in Europa ausgestorben. Von finnischen Brutvorkommen ist nichts mehr bekannt.

Seit Anfang 2012 lief das Nabu-Projekt "Zwerggansschutz in Niedersachsen", in dem drei Jahre lang zusammen mit Experten aus Schweden und den Niederlanden die Rast der Tiere mit Freilandbeobachtungen und der Besenderung von wilden Tieren untersucht wurde.

dpa