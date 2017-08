Experten sehen neue Risiken nach Geflügelpest-Epidemie

Tiere

Vor dem Skandal um Fipronil-Eier wurde die deutsche Geflügelwirtschaft vom Vogelgrippe-Virus erschüttert. Der Schaden war hoch, die Verunsicherung groß. Experten fragen nun: "Was haben wir daraus gelernt?"

Oldenburg. Die erst im Frühjahr abgeklungene Geflügelpest- Epidemie war die schlimmste Seuchenwelle dieser Art seit Jahrzehnten. Über 900 000 Tiere mussten bundesweit gekeult werden, 800 000 in Niedersachsen. In dem Bundesland, wo mehr als die Hälfte des deutschen Geflügelbestandes gehalten wird, galt flächendeckend Stallpflicht. Auch vor dem Hintergrund neuer Vogelgrippe-Fälle in Sachsen-Anhalt beraten Experten aus Landwirtschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und aus kommunalen Behörden am Donnerstag und Freitag in Oldenburg über Konsequenzen und Erfahrungen aus der jüngsten Geflügelpest-Welle.

Die Epidemie 2016/2017 gilt als erloschen. Allerdings besteht grundsätzlich die Gefahr eines Wiederaufflammens, was für die deutsche Geflügelwirtschaft erfahrungsgemäß massive Folgen hätte. In Niedersachsen werden 108 Millionen Stück Geflügel gehalten, davon rund 80 Millionen im Weser-Ems-Gebiet. Bis Mai 2017 wurden in Deutschland über 1150 Fälle des hochpathogenen Geflügelpest-Virus vom Typ H5N8 bei Wildvögeln aus allen Bundesländern gemeldet. Hinzu kamen 106 Ausbrüche bei gehaltenen Vögeln. Die Branche schätzte den Gesamtschaden im Frühjahr auf rund 40 Millionen Euro.

Der Präsident des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft, Friedrich-Otto Ripke, sieht mit Sorge auf die neuen Fälle in Sachsen-Anhalt. Dort war vorige Woche bei drei toten Schwänen nahe Seeburg im Landkreis Mansfeld-Südharz das Vogelgrippe-Virus H5N8 festgestellt worden. Mittlerweile gebe es bei den Verläufen der Seuche keinen festen Rhythmus mehr, der sich etwa am Zugverhalten der Wildvögel ablesen lasse. Man müsse davon ausgehen, dass auch heimische Wildvögel das Virus in sich trügen, so Ripke, der eine Ausweitung des Wildvogel-Monitoring für notwendig hält.

Das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) hatte damals das Wildvogel-Monitoring intensiviert und von November 2016 bis April 2017 rund 1500 Wildvogelproben genommen. 46 mal wurde damals positiv auf H5N8 getestet. In Niedersachsen wurde der letzte Ausbruch am 6. April gemeldet. Die Aufstallungspflicht ist bislang Sache der Landkreise.

Bei der zweitägigen Fachkonferenz geht es vor allem um Konsequenzen aus dem zurückliegenden Seuchengeschehen. Auch Experten des Friedrich-Löffler-Institutes (FLI) auf der Insel Riems nehmen an der Tagung teil. Das FLI ist Koordinator eines internationalen Konsortiums aus zehn hochrangigen Forschungsinstitutionen, das in den kommenden fünf Jahren den Mechanismen der Vogelgrippe auf den Grund geht. Veranstalter des 2. Tiergesundheitssymposiums sind das niedersächsische Agrarministerium und das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves).

dpa