Forschung

Experten erforschen Arktis-Wolken mit Schiff und Flugzeugen

Wolkenforscher aus Leipzig brechen Ende Mai in die Arktis auf. Mit zwei speziell ausgerüsteten Flugzeugen und einem Schiff wollen sie die Rolle arktischer Wolken für den verstärkten Klimawandel in polaren Regionen erkunden, wie das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (Tropos) am Donnerstag in Leipzig mitteilte.