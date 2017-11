Ein Bagger hebt Erdreich für den Ausbau von Breitband Internet aus. © Guido Kirchner/Archiv

Internet

Experten debattieren Breitband-Ausbau in Niedersachsen

Der Ausbau des schnellen Internets in Niedersachsen steht im Mittelpunkt des sogenannten Breitband-Gipfels, zu dem am Mittwoch (10.00 Uhr) Experten von Bund, Land und Kommunen in Osterholz-Scharmbeck nördlich von Bremen erwartet werden.