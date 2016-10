Brückenexperten begutachten die zerstörte Friesenbrücke. © Lars Klemmer/Archiv

Schifffahrt

Experten beraten über beschädigte Friesenbrücke

Eine Arbeitsgruppe der Deutschen Bahn berät heute in Berlin über die Zukunft der längsten deutschen Eisenbahn-Klappbrücke. Die 335 Meter lange Friesenbrücke über die Ems bei Weener in Ostfriesland wurde Anfang Dezember teilweise zerstört, nachdem ein Frachter in das Bauwerk aus Stahl gekracht war.