Experten: Onlineshops sind Chance für Bauern

Agrar

Für Direktvermarkter von Lebensmitteln werden Onlineshops nach Einschätzung von Experten zunehmend wichtiger. "Die Betriebe liegen ja meist nicht zentral", sagt Bettina Rocha von der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume in Bonn.

Geestland/Bonn. Onlineshops böten für Erzeuger neben dem eignen Hofverkauf oder der Präsenz auf dem Wochenmarkt eine gute Möglichkeit der Direktvermarktung. Allerdings müssten die Produkte verbrauchsfähig abgepackt und versandfähig sein.

Durch die Direktvermarktung erzielten die Erzeuger eine höhere Marge als beim Verkauf an einen Zwischenhändler, so Rocha. Wer keinen eigenen Onlineshop anbieten will, kann eine Internet-Plattform nutzen, auf denen Waren von mehreren Produzenten angeboten werden. Nach Angaben der Vereinigung Norddeutscher Direktvermarkter schrecken viele Erzeuger aber noch vor dem zusätzlichen Aufwand für einen eigenen Onlineshop zurück.

dpa