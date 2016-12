Internet

Medienbildung sollte nach Auffassung von Experten zu einem Pflichtfach schon in der Grundschule werden. Dies müsse auf Augenhöhe mit Deutsch, Mathe sowie der ersten Fremdsprache geschehen, sagte der Braunschweiger Medienkoordinator Stefan Schaper der dpa.

Hannover. Bei der Jahrestagung der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen stand am Dienstag der Schutz der Privatsphäre beim Umgang mit Smartphone und Co. im Mittelpunkt. "Big Data - Der Spion in uns" lautete der Titel der Tagung. Die Medienbildung müsse zudem näher an der Lebenswelt der Kinder andocken, forderte Schaper. Als Beispiel nannte er ein Projekt, bei dem Mädchen und Jungen anhand eines fiktiven Kriminalfalls Datenspuren im Netz suchen.

dpa