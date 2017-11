Ferdinand Piëch. © Marcus Brandt/Archiv

Auto

Ex-VW-Patriarch Piëch legt sein letztes Automandat nieder

Der frühere VW-Konzernlenker Ferdinand Piëch (80) gibt wie geplant seinen letzten wichtigen Posten in der Autobranche ab. Er werde sein Aufsichtsratsmandat bei dem VW-Großaktionär Porsche SE zum 8. Dezember niederlegen, teilte die Porsche SE (PSE) am Mittwoch in Stuttgart mit.