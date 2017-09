Michael Rüter. © Holger Hollemann/Archiv

Landtag

Ex-Staatssekretär schweigt im Untersuchungsausschuss

Im Untersuchungsausschuss zur Vergabe-Affäre in Niedersachsen hat der Ex-Staatssekretär Michael Rüter (SPD) die Aussage verweigert. Der ehemalige Leiter der Landesvertretung in Berlin erklärte am Freitag zur Begründung, da die Landesregierung in ihrem Bericht zu dem Ergebnis gekommen sei, dass er an fehlerhaften Vergabeverfahren mitgewirkt habe, mache er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.