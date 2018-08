Zu viele Abordnungen, Überstunden, zu schlechte Lern- und Arbeitsbedingungen. Die Kritik ist eindeutig – zum Schuljahresbeginn am Donnerstag forderte die Gewerkschaft GEW Niedersachsen am Montag mehr Einsatz für die Lehrkräfte in Niedersachsen. Für September ist eine Demonstration geplant.