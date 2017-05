Kriminalität

Der vor fast vier Jahren von der spanischen Justiz festgesetzte ehemalige Rocker-Boss Frank Hanebuth wartet weiter auf die Entscheidung über eine Anklage. Die Frist verstreicht im Prinzip am 23. Juli, kann bei komplexen Fällen nach Angaben spanischer Behörden aber um sechs Monate verlängert werden.

Hannover. Zwar befindet sich der frühere Präsident der Hells Angels in Hannover seit längerem gegen Kaution auf freiem Fuß, muss sich aber weiter in Spanien aufhalten. Am 22. Juli hat Hanebuth (52) nahe Hannover seine Hochzeitsfeier geplant.

dpa