Kulturpolitik

Ex-Kulturstaatsminister Neumann wird 75: CDU gratuliert

Fast 30 Jahre lang war Bernd Neumann CDU-Landesvorsitzender in Bremen, so lange wie kein anderer in der Geschichte der Partei. Am Dreikönigstag (6. Januar) wird der frühere Kulturstaatsminister 75 Jahre alt.