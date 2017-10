Bronzestatue der römischen Göttin der Gerechtigkeit, Justitia. © Arne Dedert/Archiv

Terrorismus

Ex-IRA-Terrorist wegen Anschlags zu Haft verurteilt

Zu vier Jahren Haft wegen gemeinschaftlich versuchten Mordes hat das Osnabrücker Landgericht am Mittwoch einen ehemaligen IRA-Terroristen verurteilt. Der heute 48 Jahre alte Ire war 1996 an einem Anschlag auf eine britische Kaserne in Osnabrück beteiligt.