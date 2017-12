Ein Blaulicht auf einem Streifenwagen. © Jens Büttner/Archiv

Kriminalität

Ex-Freund nach Messerangriff auf Frau festgenommen

Die Polizei hat einen 26-Jährigen nach einem Messerangriff auf dessen Ex-Freundin in Bremen festgenommen. Sanitäter hätten den Mann in der Nähe des Tatorts in einem hilflosen Zustand aufgegriffen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.