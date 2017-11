Ex-EWE-Vorstand Behr fordert Schadenersatz

Energie

Der wegen der sogenannten Spitzel-Affäre im September 2016 zurückgetretene ehemalige EWE-Vorstand Nikolaus Behr fordert in dem Fall Schadenersatz von einer Anwaltskanzlei.

Oldenburg. Er wirft der Kanzlei Hogan Lovells und dem früheren Leiter des Hamburger Büros Falschberatung vor. Die Schadenersatzforderung bewege sich im Rahmen von ein bis zwei Millionen Euro, ließ Behr mitteilen. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Ein Sprecher der beklagten Kanzlei sagte am Freitag: "Wir sind zuversichtlich, dass die Schadenersatzklage abgewiesen wird." Die Klage gegen die Kanzlei wurde beim Landgericht Hamburg eingereicht.

Hogan Lovells soll Behr im Frühjahr 2016 in einem Arbeitsrechtsstreit mit einem gekündigten EWE-Mitarbeiter dazu geraten haben, den Beschäftigten per GPS zu überwachen. So habe ihm eine von EWE vermutete illegale Tätigkeit für Wettbewerber nachgewiesen werden sollen. Der Ex-Mitarbeiter entdeckte jedoch den Sender und Behr trat mit sofortiger Wirkung zurück. Der Anwalt habe ihn nicht über die Rechtswidrigkeit der Maßnahme aufgeklärt, sondern sogar die Überwachung selbst in Auftrag gegeben, argumentierte Behr.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Lübeck gegen Behr wurden im Januar ohne Auflagen wegen Geringfügigkeit eingestellt, hieß es von der Behörde.

dpa