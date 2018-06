Bremen

Sein Mandant habe nichts Unrechtes getan, und er wisse zudem gar nicht, was ihm vorgeworfen werde, sagte sein Anwalt Ralf Salmen am Freitag bei einem Termin am Arbeitsgericht Bremen.

Dort wurde bei einem Gütetermin über eine Kündigungsschutzklage des Dolmetschers verhandelt. Die Beklagte ist die Bundesrepublik Deutschland, weil das Bamf eine Bundesbehörde ist. Ein gütliche Einigung zwischen beiden Seiten kam am Freitag nicht zustande.

Der selbstständige Dolmetscher war als Freiberufler von Juni 2016 bis April 2018 für das Bamf tätig und übersetzte Arabisch und Kurdisch. Gegen ihn ermittelt die Bremer Staatsanwaltschaft. Er steht im Verdacht, im Rahmen von Asylverfahren Antragsteller dazu bewegt zu haben, falsche Angaben zu machen. Daraufhin erhielt der Dolmetscher keine Aufträge mehr.

Salmen kritisierte, seinem Mandanten sei keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden, und er habe wegen "irgendwelcher Verdächtigungen" seinen Broterwerb verloren. Aus Sicht von Salmen bestand ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis, was die Gegenseite bestritt. Es habe weder Pflichttermine, noch ein arbeitsrechtliches Weisungsrecht und auch keinen Vorgesetzten gegeben, so Volker Voth, der als Anwalt die Bundesrepublik vertrat.

Das Arbeitsgericht will bis 15. Juni feststellen, ob der Dolmetscher überwiegend in Bremen tätig war und das Gericht örtlich zuständig ist. Da es keine schriftliche Kündigung gab, muss zudem geklärt werden, ob die Klage zulässig ist.

dpa