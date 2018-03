Evakuierung wegen Verdachts auf Blindgänger in Lüneburg

Notfälle

Rund 1400 Lüneburger müssen heute für einige Stunden ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Grund ist ein möglicher Blindgängerfund auf einer Wiese im Süden der Stadt.

Lüneburg. Schulen und andere öffentliche Gebäude müssen nach Angaben der Stadt nicht geräumt werden. Evakuiert wird in einem Umkreis von 500 Metern um den Fundort. Handelt es sich um einen Blindgänger, soll er umgehend entschärft werden. In Lüneburg wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Fündig wurden die Experten vor allem am Bahnhof und entlang der Gleise. Die Evakuierung am Mittwoch ist schon die 14. seit 2014.

dpa