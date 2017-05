Mitarbeiter der Schollenberger Kampfmittelbergung GmbH am Fundort. © Silas Stein/Archiv

Notfälle

Die Räumung des Gebiets um die Bombenblindgänger in Hannover ist nahezu abgeschlossen. Nach Angaben der Stadt Hannover vom Sonntagmittag bestehe allerdings erst nach einem Kontrollflug der Polizei Sicherheit.

Hannover. Der Hubschrauber war zunächst noch am Boden. Im Stadtgebiet sind rund 50 000 Menschen dazu aufgerufen, für die Entschärfung mehrerer Weltkriegsbomben ihre Wohnungen zu räumen. Die Entschärfung soll am frühen Abend beendet sein. Auch Bahnreisende sind betroffen: Ab dem frühen Nachmittag halten praktisch alle über Hannover fahrenden IC- und ICE-Züge nicht mehr im Hauptbahnhof, sondern stoppen an Ersatzhalten. Auch im Bahn-Regionalverkehr müssen sich die Fahrgäste auf Umsteigen einstellen.

