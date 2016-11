Medizin

Nach den ersten vier Jahren der European Medical School in Oldenburg ziehen die Studenten und die Dekanin eine positive Bilanz. Der Medizin-Modellstudiengang überzeuge mit frühem Patientenkontakt und dem deutsch- niederländischen Austausch, sind sich beide Seiten einig. Die Medizinfakultät der Universität Oldenburg wurde 2012 gegründet und zählt heute rund 200 Studenten.

Oldenburg/Groningen. Zu den 40 Erstsemesterstudenten, die jedes Jahr ihr Studium in Oldenburg aufnehmen, kommen noch mal genau so viele niederländische Studenten von der University of Groningen.

dpa