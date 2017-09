Mähdrescher auf der Landtechnik-Messe Agritechnica in Hannover. © Julian Stratenschulte/Archiv

Agrar

Europas Agrar-Branche hat Stimmungstief hinter sich

Nach dem Preistief vor allem für Milch und Schweinefleisch im vergangenen Jahr sehen Europas Landwirte deutlich optimistischer in die Zukunft. Die Bauern beurteilten die Geschäftsentwicklung der kommenden zwölf Monate zuversichtlicher, es bestehe Hoffnung auf steigende Preise für bessere Getreidequalitäten, sagte Reinhard Grandke, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), am Mittwoch in Hannover.