Ein Ladespezialist an einem Eurogate Terminal. © Christian Charisius/Archiv

Schifffahrt

Eurogate: Mehr Container und Mitarbeiter in Wilhelmshaven

Der Containerterminalbetreiber Eurogate will aufgrund eines steigenden Umschlagvolumens am Hafen Wilhelmshaven in den kommenden zwei Jahren seinen Mitarbeiterstamm um etwa 200 auf bis zu 600 Mitarbeiter erhöhen.