Unfälle

Etliche wetterbedingte Unfälle: Verkehrslage beruhigt

Nach teilweise starken Schneefällen am Sonntag hat sich die Verkehrslage auf den Straßen in Niedersachsen zu Wochenbeginn wieder entspannt. Noch in der Nacht zum Montag kam es nach Angaben der zuständigen Polizeidirektionen wetterbedingt zu mehreren Unfällen.