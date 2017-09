Etliche Fähren zu den Inseln fallen wegen Herbststurms aus

Wetter

Die Nordseeküste bereitet sich auf den ersten Herbststurm vor: Der Deutsche Wetterdienst sagt bis zu sieben Meter hohe Wellen voraus. Erste Reedereien haben ihre Fährverbindungen zu den Inseln bereits eingestellt.

Cuxhaven. Wegen erwarteter Orkanböen an der Nordseeküste in Niedersachsen fallen die ersten Fähren zu den ostfriesischen Inseln aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Mittwoch vor Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern.

Zwischen Wangerooge und Harlesiel fuhr am Morgen nur jeweils ein Schiff. "Alle anderen Fähren fallen aus", teilte die Deutsche Bahn mit, die die Fährverbindung betreibt. Die Wetterlage werde weiter beobachtet, sagte ein Sprecher der Bahn. Der DWD erwartet bis zu sieben Meter hohe Wellen in der Deutschen Bucht.

"Wir werden so lange fahren, wie es möglich ist", sagte eine Sprecherin der Reederei Norden-Frisia, die die Fährverbindungen nach Norderney und Juist betreibt. Ab Mittag könne es aber zu Ausfällen kommen, teilte die Reederei am Morgen vorsorglich mit.

Auch die Fährverbindung Hamburg-Helgoland über Cuxhaven fällt aus, wie der Betreiber bekanntgab. "Das Wetter ist zu extrem", sagte eine Sprecherin.

Der Katamaran zwischen Emden und der Insel Borkum fährt am Mittwoch ebenfalls nicht, auch die frühe Überfahrt am Donnerstag um 7.15 Uhr wurde gestrichen. Die Schifffahrten nach Baltrum von Neßmersiel fallen nach derzeitiger Planung aber nicht aus.

Der erste Herbststurm werde recht kräftig, sagte ein DWD-Meteorologe am Morgen. Besonders windig werde es am Nachmittag, stellenweise könne es an der Nordseeküste auch gewittern. Weiter landeinwärts wehe der Wind etwas schwächer.

Das Abend-Hochwasser soll an der nordfriesischen Küste auf bis zu zwei Meter über dem mittleren Hochwasser steigen, im Elbgebiet sind eineinhalb Meter mehr zu erwarten.

dpa