Ein Esel. © Lino Mirgeler/Archiv

Notfälle

Esel hängt in Stacheldrahtrolle fest

Ein ausgebüxter Esel ist in Ostfriesland mit dem Hals in einer Stacheldrahtrolle hängen geblieben und konnte erst nach vier Stunden befreit werden. "Wenn er weitergelaufen wäre, hätte er sich stranguliert", sagte Feuerwehrsprecher Dominik Janßen am Samstag über den auf einem Feld in Rhauderfehn (Kreis Leer) im Draht Gefangenen.