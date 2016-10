Ein Polizist weist Haltekelle zum Anfahren einer Polizeikontrollstelle an. © Patrick Seeger/Archiv

Verkehr

Seit 15 Jahren ist eine Autofahrerin im Landkreis Osnabrück mit dem Auto unterwegs gewesen - ohne Führerschein. Den hat sie auch nie besessen, ergaben später Ermittlungen der Polizei.

Melle. Der Schwindel flog auf, als die Frau am Dienstag bei Melle in eine Polizeikontrolle geriet und keine Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Die genaueren Umstände sollten noch bei Vernehmungen geklärt werden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

dpa