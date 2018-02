Lebensraum für seltene Pflanzen, Pilze und Tiere. © Marius Becker/Archiv

Natur

Erstmals Urwaldkäfer im Nationalpark Harz nachgewiesen

Im Nationalpark Harz ist im Vorjahr erstmals das Vorkommen eines sogenannten Urwaldreliktkäfers nachgewiesen worden. Der vom Aussterben bedrohte Bluthalsschnellkäfer sei im Rahmen einer Pilotstudie in einem totholzreichen Buchen-Eichen-Mischwald im Ilsetal gefunden worden, teilte ein Sprecher der Nationalparkverwaltung am Samstag in Wernigerode mit.