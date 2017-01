Gesundheit

Erstmals Geflügelpest bei Gänsebestand nachgewiesen

In Niedersachsen ist die Vogelgrippe nun auch in einem Zuchtgänsebetrieb nachgewiesen worden. Wie der Landkreis Emsland am Dienstag in Meppen mitteilte, wurde der Erreger des Typs H5N8 in einem Bestand mit 3000 Tieren in Gersten vom niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) festgestellt.