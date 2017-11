Erster Hannover Literaturpreis zeichnet Jungautor aus

Literatur

Die Stadt Hannover hat den 28 Jahre alten Autoren Juan S. Guse mit dem "Literaturpreis der Landeshauptstadt Hannover" für seinen Debütroman "Lärm und Wälder" ausgezeichnet.

Hannover. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis wird erstmals verliehen. Preisträger sollen talentierte Autoren sein, die noch am Beginn ihrer Karriere stehen und einen besonderen Bezug zur Region Hannover haben. Guse lebt in Hannover, sein Roman spielt jedoch in Buenos Aires.

Die Jury begründete ihre Wahl: "Er porträtiert die Angst vor denen, deren Ausgrenzung die Voraussetzung ist für den Reichtum einer bürgerlichen Elite." Der Autor verdeutliche auch, welche Entscheidungen Reiche aus solcher Angst treffen. "Guses kühle, präzise Prosa zeigt die Gegenwart als schwelende Katastrophe." Den Preis wird Guse am 14. Dezember erhalten und anschließend verleiht die Stadt die Auszeichnung alle zwei Jahre.

dpa