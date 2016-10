Kommunen

Erste Landkreis-Fusion seit Jahrzehnten tritt in Kraft

Erstmals seit der Gebietsreform in den 70er Jahren schließen sich am Dienstag wieder zwei Landkreise in Niedersachsen zusammen. Die Kreise Göttingen und Osterode fusionieren nach jahrelanger Vorbereitung zum neuen Landkreis Göttingen.