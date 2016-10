Kommunen

Hohe Schulden, sinkende Einwohnerzahlen: Das sind die Hauptmotive für die Fusion der Landkreise Osterode und Göttingen. Nach jahrelanger Vorbereitung wird der Zusammenschluss jetzt Realität. Doch was haben die Bürger davon?

Göttingen/Osterode. Der erste Zusammenschluss zweier Landkreise in Niedersachsen seit den 1970er Jahren tritt am Dienstag in Kraft. Göttingen und Osterode fusionieren nach jahrelanger Vorbereitung zum neuen Landkreis Göttingen.

Das Land Niedersachsen unterstützt den Zusammenschluss mit Entschuldungshilfen von 80 Millionen Euro. 45 Millionen Euro bekam der Altkreis Osterode, 35 Millionen Euro der bisherige Kreis Göttingen. Im Gegenzug muss der neue Großkreis zehn Jahre lang ausgeglichene Haushalte vorlegen. Die Fusion soll die beiden Landkreise vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zukunftsfähig machen. Der Zusammenschluss wird am Dienstag mit einem Festakt in Osterode gefeiert, Hauptredner ist Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Mit rund 320 000 Einwohnern ist das neue kommunale Gebilde nach dem Kreis Osnabrück (rund 350 000 Einwohner) einer der bevölkerungsreichsten Landkreise Niedersachsens. Auch mit einer Fläche von rund 1750 Quadratkilometern rückt der neue Kreis Göttingen in die Spitzengruppe vor. Mit 2882 Quadratkilometern hat der Kreis Emsland aber weiterhin die größte Ausdehnung.

Der neue Kreis Göttingen bekomme in Niedersachsen ein größeres Gewicht, glaubt Bernhard Reuter. Der SPD-Politiker war bei der Fusion die treibende Kraft. Er war ab 1999 zwölf Jahre lang Landrat von Osterode, wurde 2011 zum Landrat von Göttingen und jüngst zum Landrat des neuen Großkreises gewählt.

Für Reuter erfüllt sich mit dem Zusammenschluss ein lang gehegter Plan. Osterode sei zwar auch ein Teil des Harzes, sagte Reuter. Wenn man die wirtschaftlichen Verflechtungen, den Arbeitsmarkt, den kulturellen Bereich und die Pendlerströme betrachte, sei die Region aber eindeutig anders orientiert. "Osterode gehört nach Göttingen und nicht nach Goslar."

Im Altkreis Osterode hat dies mancher anders gesehen. Frühere Verhandlungen mit dem Harzer Nachbarkreis Goslar verliefen allerdings ohne Erfolg. Auch Goslars Landrat Thomas Brych hätte sich eine Fusion mit Osterode gut vorstellen können. Er trauere der Chance aber nicht hinterher, sagte der SPD-Politiker. Goslar sei ohnehin mehr der Region Braunschweig zugewandt.

Gleichwohl leide der eine oder andere Harzer wohl unter einem gewissen Abschiedsschmerz, glaubt Göttingens Landrat Reuter. Davon geht auch die Osteroder CDU-Kreisvorsitzende Susanne Mackensen-Eder aus. "Vor allem in den Randbereichen gibt es nach wie vor Bürger, die sich eher nach Goslar orientieren wollen oder auch nach Northeim", sagte Mackensen-Eder. Die CDU als Ganzes sehe die Fusion mit Göttingen aber positiv.

Das tut auch der Niedersächsische Landkreistag. Der 1. November 2016 sei ein besonderer Tag in der kommunalen Verwaltungsgeschichte Niedersachsens, sagte Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer. "Es handelt sich um eine bundesweit historisch wohl einmalige Konstellation, in der zwei Landkreise ohne äußeren Druck des Landes mit einer zukunftsgerichteten Entscheidung auf Herausforderungen wie den starken demografischen Wandel reagieren."

"Der Kreis Osterode hatte guten Grund, zu fusionieren", sagte Osterodes Erster Kreisrat Gero Geißlreiter. "Die Entwicklung war dramatisch geworden." Wegen des Schuldenberges und vor dem Hintergrund der überalterten Bevölkerung hätten Verwaltungsleistungen schon bald nicht mehr im bisherigen Umfang oder gar nicht mehr erbracht werden können.

Das werde jetzt anders, glaubt Bernhard Reuter: "Es entsteht ein leistungsfähiger, politisch durchsetzungsfähiger Landkreis, der Straßen, Schul- und Verwaltungsgebäude in Ordnung halten, Entwicklungen voran bringen und investieren kann."

Der Sitz des neuen Landkreises ist zwar Göttingen. Osterode bekomme jedoch wichtige Einrichtungen wie die Finanzverwaltung, die Kommunalaufsicht, das Ordnungswesen und das Rechnungsprüfungsamt. Die Mitarbeiter hätten nichts zu befürchten, sagte Geißlreiter. Der geplante Stellenabbau von gut vier Prozent lasse sich durch natürliche Abgänge erreichen. "Aufgrund der Fusion wird jedenfalls niemand entlassen." Nur der Osteroder Verwaltungs-Chef selbst büßt seine Stelle ein. Denn zwei Landräte braucht der neue Landkreis nicht.

dpa